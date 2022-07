Calcio

Napoli, Giuntoli: "Dybala fuori portata. Mertens ha detto no alla nostra offerta di 2,5 milioni"

CALCIOMERCATO - Il ds del Napoli parla in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro: "Dybala lo riteniamo fuori portata, non ci abbiamo mai parlato e non ci abbiamo mai pensato. Sta parlando con altri club". Su Mertens: "Ha parlato a lungo con il presidente che gli ha fatto una proposta importante, di quasi 5 milioni lordi, pari a 2,5 netti, che non è stata accettata". (Youtube SSC Napoli).

00:00:56, 25 minuti fa