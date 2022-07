Calcio

Napoli, Giuntoli su Koulibaly: "Il presidente gli ha offerto 6 milioni netti per 5 anni"

CALCIOMERCATO - Il ds del Napoli parla del difensore senegalese dal ritiro di Dimaro: "Non è arrivata nessun'offerta ufficiale da parte di nessun club, ma Kalidou va in scadenza e ha rappresentato Napoli in maniera straordinaria. Stiamo parlando ogni giorno con lui, ci ha dato tanto e si è meritato questa proposta incredibile". (Da Youtube SSC Napoli).

00:01:40, 32 minuti fa