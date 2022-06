Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Napoli, l'Arsenal prepara offerta per Osimhen: il possibile sostituto

Ne scrive la Gazzetta dello Sport: dopo aver salutato Insigne e Mertens, il Napoli potrebbe veder partire un altro faro dell'attacco come Victor Osimhen. Arsenal (e Manchester United) stanno alla finestra, mentre De Laurentiis ha fissato il prezzo. Se il nigeriano dovesse salutare, il nome in cima alla lista dei desideri è Gianluca Scamacca.

La nostra opinione - 100 milioni: questa la cifra fissata da Aurelio De Laurentiis per vendere Victor Osimhen. Tanti soldi, ma se squadre di Premier League come Arsenal e Manchester United decidessero di fare sul serio non sarebbe un prezzo irraggiungibile. Il nigeriano, se sano, ha dimostrato di essere una macchina da guerra e i facoltosi club inglese hanno rizzato le antenne da tempo. Presto per dire se la trattativa si accenderà, in una piazza già orfana degli addii di senatori come Insigne e Mertens. Dovesse partire a certe cifre, il Napoli diventerebbe la favorita numero uno per Gianluca Scamacca. Soprattutto ora che l'Inter, da tempo sulle tracce del giocatore del Sassuolo, sta chiudendo per altri giocatori.

Juve cantiere d'attacco: anche Neres e Kostic

Prosegue con fermento l'attività di mercato della Juventus, ma per il momento senza passi avanti concreti. Per quanto riguarda l'attacco, vista la situazione di stallo con Di Maria, la società bianconera sta valutando diverse alternative: tra queste, Kostic dell'Eintracht e Neres dello Shakhtar.

La nostra opinione - Tante piste e il rebus è ancora lontano dall'essere risolto. Perso Perisic da tempo, la Juve ha il cruccio di Maria da sbrogliare, ma la trattativa langue e c'è meno ottimismo di qualche settimana fa. Gli uomini mercato si muovono su piste alternative, come quelle per Filip Kostic dell'Eintracht (c'è l'accordo per un triennale da 2,5 milioni) e anche David Neres dello Shakhtar (che ha lo stesso agente di Kaio Jorge). La sensazione è che la Juventus non affonderà per questi due giocatori (o per altri) finchè non sarà sfumato l'obiettivo Di Maria. Ma con Morata di ritorno a Madrid, non è escluso che si cerchi di chiudere per uno dei due anche nel caso dovesse arrivare l'argentino a Torino.

Belotti-Fiorentina, l'affare si avvicina

Tuttosport lancia il titolo in prima pagina: il Gallo Belotti è sempre più lontano dal Torino e nonostante il sogno del giocatore resti quello di indossare la maglia del Milan, la sua destinazione più realistica sempre essere proprio la Fiorentina.

La nostra opinione - Dopo una stagione difficile, per problemi fisici e gol segnati, le strade di Andrea Belotti e del Torino sono a un passo dal separarsi. Dopo sette anni, il Gallo cercherà fortuna in altri lidi e quello viola Fiorentina sembra essere il più probabile. La società confermerà Cabral ma saluta Piatek e l'attaccante granata è stato individuato come il sostituto ideale. La trattativa deve ancora entrare nel vivo, ma la sensazione è che si possa davvero fare. Lato Milan, che rappresenta da sempre il sogno del giocatore, non è stato dimostrato grande interesse negli ultimi tempi.

