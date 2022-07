Calcio

Napoli, Spalletti: "Koulibaly? La fascia da capitano extra large è pronta"

CALCIOMERCATO - L'allenatore del Napoli, in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro, parla del difensore centrale senegalese: "Abbiamo pronta una fascia da capitano extra large per lui, quella di Insigne non gli va bene". (Youtube SSC Napoli).

00:00:27, un' ora fa