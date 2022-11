Tenere un giocatore come Osimhen per il Napoli non sarà facile, visto il valore e le richieste che avrà: è un centravanti completo, fa assist, segna di destro, sinistro, è forte in fase difensiva, sa pressare e non è facile da difendere per un centrale di difesa. A giugno credo che il Napoli chiederà diversi milioni per lui e credo che ci saranno tanti club a offrirli: è giovane e ha ancora grande potenziale di crescita". Intervistato da tuttomercatoweb, il commissario tecnico della ". Intervistato da tuttomercatoweb, il commissario tecnico della Nigeria , José Peseiro, mette in guardia il Napoli in vista della prossima sessione estiva di mercato.

"Osimhen segna tanto, non c'è squadra che non lo vorrebbe"

"Segna tanto ed è giovane. Non è certo facile, solitamente un centravanti trova questo livello più avanti. Però lui fa sempre gol, in questo momento non credo di sbagliare se dico che ogni squadra nel mondo voglia comprarlo. Sa pressare, sa segnare, sa usare il corpo: saprebbe giocare in tutte le squadre".

