Qui c'è un progetto speciale, l'ho condiviso totalmente, e la legacy dell'AC Milan, la sua storia speciale sono per me ideali per la mia mentalità. Per me è un onore farne parte. Questo club ha un'eredità che tramanda di generazione in generazione". Sono queste le prime parole di Abbiamo avuto dei contatti verso la fine della stagione, ma io ero concentrato sul Liverpool. È stato decisivo parlare con Maldini e Massara. Maldini è stato uno dei giocatori più importanti al mondo, è un esempio per me. Massara sta avendo un percorso fantastico da dirigente. Questi dirigenti hanno portato valori importanti. Sono grato di far parte di questo gruppo. So quanto sono importanti le fondamenta che hanno costruito, sono onorato di essere guidato da manager come loro". ". Sono queste le prime parole di Divock Origi , nuovo acquisto rossonero presentato ufficialmente ai media. L'attaccante belga, arrivato a parametro zero , rivela alcuni dettagli della trattativa: "".

Sulle sue condizioni fisiche

"Forse dall'esterno è passata questa storia degli infortuni, ma nel Liverpool ho scritto la storia sul campo. Gli infortuni mi sono serviti per conoscere meglio il mio corpo, sono tornato più forte. Mi sento benissimo, sono pronto per iniziare questa nuova avventura".

I tanti gol segnati in carriera nei derby

"Non so se ci sia un segreto, ma credo sia fondamentale farsi trovare sempre pronti. A me piacciono molto le partite speciali come i derby contro l'Inter, ma io voglio dare il meglio in ogni partita".

Da sinistra a destra: Paolo Maldini, Divock Origi, Ivan Gazidis e Frederic Massara Credit Foto Getty Images

Sul primo confronto con Pioli

"Ho gradito la bella accoglienza che ho avuto. Si sente la grande coesione che c'è nel gruppo. Ho parlato con Pioli, posso dire che c'è grande entusiasmo per l'inizio di questo percorso insieme. Ci aspettiamo molto da questo percorso. Qui al Milan si percepisce la grande unione che c'è, il mister ha fatto un grande lavoro".

Un messaggio a Lukaku

"Lui è un grande giocatore, ho avuto modo di giocare contro di lui e mi piace sempre affrontare i grandi giocatori. È sicuramente bello essere in Serie A con tanti giocatori con queste qualità. Sarà bello giocare contro di lui".

