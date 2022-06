Paolo Maldini e Ricky Massara, la bandiera e il Sul filo di lana, la notizia che tutti i tifosi del Milan attendevano da giorni., la bandiera e il fido ds e braccio destro, gli architetti che insieme a Stefano Pioli hanno costruito la squadra che dopo 11 anni d’astinenza è tornata a vincere uno scudetto, continueranno a dirigere l’area sportiva rossonera fino al 30 giugno 2024. Dopo una giornata convulsa e di attesa dinanzi a Casa Milan, a spazzare le nubi dell’incertezza poco dopo le 22:00 è stato lo stesso Paolo Maldini che ai cronisti ha annunciato l’agognato prolungamento sul fotofinish del contratto, dichiarandosi molto felice.

"È tutto a posto, all'ultimo abbiamo rinnovato. Siamo contenti di essere qui e della stagione. Siamo contenti di programmare un futuro sempre vincente. Come sarà il Milan? Adesso vediamo, c'è tempo. Siamo partiti un po' in ritardo ma recupereremo. Sono molto felice".

I dettagli dell’accordo

Maldini e Massara hanno prolungato per altri due anni, chiudendo una telenovela e ponendo fine a un tam tam che ha logorato i tifosi e che al di là di tutto ha messo in allarme il popolo rossonero, che ha temuto di perdere il mito e – autodichiaratosi – ‘garante dei milanisti’ e il fido alleato Massara, dopo il passaggio di proprietà con Red Bird e la freddezza con cui Elliott ha gestito questa vicenda che – a prescindere dal confortante finale – non ha certamente fatto fare una bella figura al club di via Aldo Rossi.

I due dirigenti nella mattinata avevano ricevuto la bozza dei contratti rivista da Elliott, preparata dopo aver considerato e analizzato le richieste avanzate da Maldini e Massara. Evidentemente c’è stata la volontà per trovare un accordo condiviso. Un sì che permetterà a Maldini e Massara di non perdere da un punto di vista almeno pratico nemmeno un giorno di tempo e di continuare a lavorare sulla campagna acquisti e cessioni, per rinforzare la rosa e costruire una squadra che posso lottare per il vertice anche nella prossima stagione.

