Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ad

Paredes, che accelerata: assunti gli agenti di Di Maria

Calciomercato Napoli, ufficiale l'arrivo di Raspadori: al Sassuolo 30 milioni più bonus 11 ORE FA

La Juventus vuole Leandro Paredes, Paredes vuole la Juve. E per raggiungere l’obiettivo, il giocatore si è affidato agli agenti che assistono Angel Di Maria, fresco acquisto dei bianconeri. Lo riporta Tuttosport, spiegando però come, oltre all’accordo col PSG, per il club torinese sia necessario liberare uno spazio, principalmente nel bilancio.

La nostra opinione: questa mossa dimostra una volta di più quanto Paredes e il Fideo siano legati. I due potranno ancora fare grandi cose insieme, continuando il sodalizio del PSG e della Nazionale argentina. Il problema però resta sempre nell’operazione Rabiot, saltata quando sembrava fatta, e quindi bisogna che qualcuno esca di scena, presumubilmente Arthur o Zakaria.

Acerbi a un passo dall’Inter, protesta dei tifosi nerazzurri

Il Corriere dello Sport mette l’accento sulla vicenda Acerbi-Lazio-Inter: la Lazio è pronta a lasciarlo andare senza obbligo di riscatto e l’inter sta per acquisire il tassello che manca. I tifosi nerazzurri, però, non sono contenti: memori dei suoi trascorsi al Milan e dell’atteggiamento del difensore in occasione del gol di Tonali lo scorso aprile, hanno lanciato su Twitter l’hashtag #AcerbiNonLoVogliamo.

La nostra opinione: l’operazione non è di quelle più lineari, in effetti. Chiaramente si tratta di giocatori professionisti, che non farebbero nulla per danneggiare il club che paga loro uno stipendio, però certi episodi, per i tifosi, sono difficili da dimenticare, specialmente in piazze difficili come quella interista. In ogni caso, la società fa bene a non piegarsi ai malumori del pubblico: se Acerbi si dimostrerà all’altezza, presto passerà sopra il rancore. Se ci sono riusciti i sostenitori della Juventus con Bonucci, vuol dire che tutto è possibile.

Marcelo ancora senza squadra: medita il ritiro

Tra le pagine della Gazzetta Sportiva, in un trafiletto, si legge del triste momento di Marcelo. Il campione ex Real Madrid, l’uomo che coi blancos ha vinto più titoli di tutti, è stato messo alla porta dopo la scadenza del contratto ed è ancora senza squadra. Ha ricevuto offerte dalla Turchia, ma vorrebbe restare in spagna perché nella cantera del Real gioca suo figlio. E starebbe a questo punto meditando il ritiro.

La nostra opinione: ci sono giocatori che purtroppo, nonostante la carriera sfolgorante che hanno avuto, chiudono la propria carriera in maniera ingloriosa, in un modo che non meriterebbero. Marcelo è stato un uomo-simbolo per il Real Madrid e, anche se il club non aveva nessun obbligo con lui, dispiace vederlo mettere da parte come una scarpa vecchia. Del resto, però, se le alternative non sono di suo gradimento, fare i conti con un possibile ritiro non è un’ipotesi da scartare.

Pogba come Cristiano Ronaldo: via la birra in conferenza

Calciomercato Sorpresa Lecce: vicino il colpo Umtiti dal Barcellona UN GIORNO FA