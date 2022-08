Si entra nel vivo di questa finestra di calciomercato, le squadre vogliono operare gli ultimi ritocchi e l'ha la priorità di aggiungere un difensore centrale alla rosa di. Non è un mistero che il preferito sia, giocatore da tempo in uscita dalla: servono le condizioni giuste però per dare un'accelerata e una chiusura alla trattativa. Ci ha pensato, agente del giocatore, a fare il punto della situazione dopo l'incontro coi vertici nerazzurri a Milano: "È andata bene, abbiamo fatto solo il punto della situazione, è noto che l’Inter cerchi un difensore centrale. Vediamo se sarà Acerbi o un altro, devo essere sincero sono stati onesti nel confermare che ci sono altre piste. Il ragazzo essendo italiano e avendo già lavorato con Inzaghi può essere uno dei candidati. Però abbiamo fatto un piccolo passo in avanti, perché la Lazio ha aperto al prestito".