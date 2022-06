il like dell'ex giocatore interista Marco Materazzi. Non solo, l'ex numero 23 nerazzurro si sarebbe lasciato sfuggire un commento, cancellato poco tempo dopo, in cui c'era scritto: "Non vedo l'ora!!!" con un cuore nero e uno azzurro alla fine. Stando alle ultime notizie della Gazzetta dello Sport, l'unica squadra rimasta in corsa per l'acquisto di Paulo Dybala sarebbe l'Inter , tutte le altre offerte invece sono state declinate dalla Joya. In più, all'indomani della "Finalissima" contro l'Italia è spuntato un ulteriore indizio social che potrebbe avvicinare ulteriormente l'attaccante argentino ai nerazzurri. I più attenti infatti avranno notato sotto l'ultimo post sul profilo Instagram di Paulo, quello che lo ritrae con la coppa in mano,. Non solo, l'ex numero 23 nerazzurro si sarebbe lasciato sfuggire un commento, cancellato poco tempo dopo, in cui c'era scritto: "Non vedo l'ora!!!" con un cuore nero e uno azzurro alla fine.

Il post di Dybala in cui Materazzi festeggia Credit Foto Eurosport

Dopo aver terminato l'avventura con la maglia numero 10 della Juventus, Paulo Dybala è sceso in campo con l'Albiceleste per affrontare l'Italia nell'amichevole speciale del Wembley, nel quale la Joya ha segnato anche il gol del 3-0 nei minuti finali. Al termine della partita, ai microfoni di ESPN, l'attaccante 28enne al centro del mercato ha rivelato: "Mi piacerebbe ancora conoscere altri campionati come la Premier League e la Liga, ma sono felice in Italia". Al momento, tuttavia, tutte le altre offerte ad eccezione di quella dell'Inter sono state scartate dal suo entourage.

