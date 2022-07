Cristiano Ronaldo! Quella che per nove anni è stata la stella indiscussa del Real Madrid (segnando 450 gol in 438 partite ed alzando al cielo 15 trofei, tra cui 4 Champions League), secondo "As" e "Marca" si sarebbe proposto ai rivali storici dell'Atletico. I "Colchoneros" sarebbero seriamente interessati al fuoriclasse classe 1985, gradito anche al tecnico, Diego Simeone. Clamorosa ipotesi per il futuro di! Quella che per nove anni è stata la stella indiscussa del Real Madrid (segnando 450 gol in 438 partite ed alzando al cielo 15 trofei, tra cui 4 Champions League), secondo "As" e "Marca" si sarebbe proposto ai rivali storici dell'Atletico. I "Colchoneros" sarebbero seriamente interessati al fuoriclasse classe 1985, gradito anche al tecnico, Diego Simeone. Dopo i "no" incassati dal Chelsea e dal Bayern Monaco , per CR7, che vuole lasciare il Manchester United in questa sessione di mercato (il club inglese non sarà in Champions la prossima stagione), spunta dunque un'intrigante opportunità.

Sempre secondo la stampa spagnola, al momento l'Atletico Madrid non avrebbe le risorse necessarie per portare a termine l'operazione, al netto dell'indennizzo da girare ai Red Devils e del contratto faraonico preteso dal cinque volte Pallone d'Oro. Per questo starebbe sondando il mercato in uscita per reperire i fondi. Il super procuratore del campione portoghese, Jorge Mendes, ha un legame stretto con l'Atletico e il suo amministratore delegato, Gil Marin. Chi vivrà vedrà.

Ad

Calciomercato Twitch LIVE! Inter: Dybala alla Roma, e su Bremer ora c’è la Juve! 22 MINUTI FA

Cristiano Ronaldo Junior segna e imita papà CR7

Calciomercato Dybala-Roma: le 5 domande sul colpo a sorpresa dei giallorossi 23 MINUTI FA