. I parametri zero, tanto per cominciare, non godono più della gloriosa letteratura d’antan. La pandemia, i bilanci in rosso, i procuratori e le loro prebende hanno incasinato il panorama. Il dettaglio di non dover niente all’ex società e tutto, persin troppo, Bei tempi, quando si decollava a botteghe serrate. Lo strano caso del dottor Dybala e mister Paulo non è poi così strano come nella mente di Robert Louis Stevenson. La pandemia, i bilanci in rosso, i procuratori e le loro prebende hanno incasinato il panorama. Il dettaglio di non dover niente all’ex società e tutto, persin troppo, allo svincolato di turno ha contribuito a rincarare la dose . Inoltre, il mercato-viagra dura fino al 1° settembre e ingoia, nelle sue fauci, le prime quattro giornate di campionato.

Il giocatore a fine contratto è diventato un boomerang. Si passa da Andrea Pirlo, che nell’estate del 2011 chiuse con il Milan e aprì alla Juventus, rovesciando la storia, ad Aaron Ramsey e Adrien Rabiot che, per restare in ambito sabaudo, non hanno reso e, a causa di ingaggi oggettivamente obesi, hanno scoraggiato, e continuano a sconfortare, gli eventuali acquirenti. Il 15 novembre l’Omarino ne compirà 29. Non rientrava più nei programmi di Maurizio "Arrivamaluccio" e Massimiliano Allegri. Viene da stagioni così così, si prese il Covid - quello, terribile, della prima ondata - ha muscoli fragili e carattere gracile. Ha i numeri del fuoriclasse senza esserlo. E’ un violinista mancino, un "libero d’attacco": da collocare, geograficamente, vicino alla porta (avversaria, a scanso di equivoci).

Ad

Paulo Dybala con la maglia dell'Argentina Credit Foto Getty Images

Calciomercato L'Inter chiude a Dybala: dove andrà a giocare la Joya? 05/07/2022 A 20:05

Le riserve, sul suo conto, non saranno mai tecniche: sempre, e soltanto, atletiche e temperamentali. Nell’Inter, potrebbe costituire la ciliegina sulla torta di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku . Nel Milan, andrebbe ad avvicendare - dietro Olivier Giroud, totem avanzato - il fioretto di Brahim Diaz o Junior Messias. Nel Napoli, lo vedo nella zona che fu di Lorenzo Insigne; nella Roma, con Tammy Abraham al posto di Nicolò Zaniolo, se mai togliesse il disturbo. Nel Monza, perché anche del Monza si è parlato , avrebbe le chiavi della squadra ai piedi. La pista estera è stata parcheggiata: se non, addirittura, abbandonata.

Al di là degli slogan di facile spaccio (alzi la mano il manager che non ha dichiarato di voler consegnare al proprio allenatore la rosa completa entro il 13 agosto), non c’è fretta. Magari è già tutto fatto (Inter) e mancano solo le firme e qualche cessione (Alexis Sanchez). Lo status di parametro zero non gli consente più di dettare le condizioni economiche: così, almeno, suggerisce il bonus legato alle presenze.

Arrigo Sacchi l’ha catechizzato dal pulpito della «Gazzetta dello Sport»: "Dovrà mettersi a disposizione, partecipare alla fase di recupero del pallone e puntare sulla velocità. Il calcio moderno è un calcio di movimento". Guai a raccontare in giro che è quello che, più o meno, gli chiedeva Allegri.

Sullo sfondo di tutto, e di tutti, affiora l’idea di fantasia che per sua natura rimarrà nei secoli sinonimo di «sospensione» e, dunque, bersaglio di comode frecce. Per paradosso, l’ostaggio non è più il club che lo tratta, ma Paulo stesso. C’era una volta la caccia grossa al campione "evaso". Il calendario, ripeto, offre generosi margini di manovra a entrambe le parti. Di sicuro, pensare a un "dieci" come Dybala ancora in bilico tormenta i nostalgici, quorum ego, e stimola i maniaci delle lavagne.

Se il Mondiale d’autunno accentua l’aura di mistero, il talento e gli acciacchi fissano i confini. Fossi un dirigente, rischierei (ammesso che sia il verbo adatto). Non scherziamo: siamo in Italia, mica in Premier.

Visite mediche per Di Maria! Tifosi della Juve in estasi

Calciomercato Come cambia la Fiorentina con Luka Jovic 40 MINUTI FA