Pogba vuole solo la Juventus: ritorno possibile

Tuttosport dedica l'apertura al sogno della Juventus: riportare Paul Pogba a Torino. Secondo il quotidiano torinese la trattativa starebbe decollando grazie a Pavel Nedved, che avrebbe contattato personalmente il 29enne centrocampista francese (in scadenza di contratto con il Manchester United) toccando le corde giuste. Pogba, dal canto suo, sarebbe disposto a ridursi in maniera importante lo stipendio pur di tornare a indossare la maglia bianconera: allo United guadagna 13 milioni netti a stagione più bonus, alla Juve ne guadagnerebbe 7-8 più bonus. L'ostacolo più grande sulla strada che conduce alla fumata bianca è rappresentato dal PSG, pronto a garantire al giocatore lo stesso stipendio che percepisce attualmente.

La nostra opinione. Pogba cambierebbe radicalmente il centrocampo della Juventus aggiungendo qualità, esperienza e forza fisica. Rimane da trovare la quadra economica che, in operazioni di questo tipo, non è mai semplice. Serve un enorme sforzo da parte del giocatore: vedremo se la voglia di tornare in bianconero prevarrà su ogni altro tipo di considerazione.

Chiellini tratta con i Los Angeles FC: futuro in California?

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Giorgio Chiellini che ha ufficializzato l'addio alla Juventus a fine stagione. Nella giornata di ieri (venerdì, ndr) il capitano bianconero ha avuto un colloquio con il presidente Andrea Agnelli: si fa sempre più concreta la possibilità che il difensore accetti la proposta dei Los Angeles FC, franchigia che in Italia è meno nota rispetto ai Galaxy ma che al momento guida la classifica di MLS. Se nei prossimi giorni arriverà un'offerta ufficiale a Torino, l'operazione si potrà chiudere in tempi rapidi e Chiellini potrebbe volare in America già a fine giugno.

La nostra opinione. Il rapporto tra Chiellini e la Juventus sembra improntato alla massima trasparenza e, anche in caso di partenza per gli Stati Uniti, un posto in società per il capitano ci sarà sempre, considerati gli ottimi rapporti con Agnelli e con l'intera dirigenza Juve. Ecco perché qualsiasi decisione sarà presa con la massima serenità e senza forzature. E Chiellini, in ogni caso, lascerà i bianconeri da gigante.

Torino-Belotti: il rinnovo è più vicino

Il futuro di Andrea Belotti potrebbe essere ancora granata. Secondo Tuttosport i segnali che vanno nella direzione di un prolungamento di contratto con il Torino ci sono tutti. Da una parte i tifosi ormai da mesi stanno pressando il giocatore con messaggi di amore e affetto, dall'altro tutti i compagni di squadra hanno invitato a più riprese il Gallo a restare al Toro. Sul tavolo c'è un contratto quadriennale con ingaggio aumentato e una serie di bonus molto allettanti.

La nostra opinione. Belotti ha già ribadito la propria volontà di proseguire la carriera a Torino a patto che si verifichino due condizioni: un riconoscimento economico della sua importanza (ovviamente) e il rafforzamento della squadra in modo da lottare per posizioni di classifica più ambiziose. Ora il cerino è nelle mani di Cairo: tocca a lui dare l'accelerata decisiva e sancire la prosecuzione di una storia bellissima che, solo fino a qualche mese fa, sembrava finita.

