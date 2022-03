dell'Equipè, Leonardo traccia gli scenari del Psg concentrandosi sul talento francese che ha deciso l'ultima sfida di Real Madrid. Tanti anche gli altri temi affrontati, come la smentita sui contatti con Pochettino e il rapporto con Zlatan Ibrahimovic che in una recente intervista ha dichiarato di non pensare al ritiro fino a quando non avrà vinto qualcosa con la maglia del Milan: A metà tra l'intervista e una serenata per implorare Mbappè a rimanere a Parigi. Intervenuto ai microfonitraccia gli scenari del Psg concentrandosi sul talento francese che ha deciso l'ultima sfida di Champions League contro il. Tanti anche gli altri temi affrontati, come la smentita sui contatti con Zidane con conferma dell'attuale tecnicoe il rapporto conche in una recente intervista ha dichiarato di non pensare al ritiro fino a quando non avrà vinto qualcosa con la maglia del

"Penso che ci sia un motivo se, ogni volta che un giocatore lascia il PSG, non riesce a smettere di parlare di noi. Tutto il mondo vuole venire qui. Zlatan ha provato più volte a tornare. Sto ancora aspettando un’intervista in cui ringrazia il PSG per tutto quello che hanno fatto per lui. Il PSG è esistito prima e dopo di lui. Ma dimmi, dov’è l’indisciplina?".

"MBAPPE' PUO' RINNOVARE"

"Quante possibilità ci sono di prolungare il contratto di Mbappé? Non posso dirlo con precisione, ma abbiamo delle possibilità. Finché non ci sarà la firma con un altro club, proveremo di tutto, faremo di tutto per trattenere Kylian Mbappé. L’ultima cosa che metteremo sul contratto di Mbappé sarà l’importo dello stipendio. Vogliamo mettere Kylian nelle migliori condizioni per diventare il miglior giocatore possibile. Kylian ha un valore così grande che penso che sia tranquillo al riguardo. È secondario. Penso che per mettere la cifra ci vorranno due minuti alla fine".

POCHETTINO O ZIDANE?

"Non abbiamo mai pensato di cambiare allenatore. Non abbiamo mai contattato Zidane o nessun altro. Posso dire che Mauricio Pochettino non ha mai chiesto di partire. Non ho problemi con lui. Parliamo di tutto".

