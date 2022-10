Kylian Mbappé e il PSG sembrano essere ormai sempre più vicini alla rottura. Secondo quanto riporta L'Equipe, infatti, il giocatore sarebbe disposto a rescindere il contratto già a gennaio e ad andarsene, . Secondo quanto riporta L'Equipe, infatti, il giocatore sarebbe disposto a rescindere il contratto già a gennaio e ad andarsene, nonostante sembrasse impossibile farlo . Tutto ok, se non ci si dimentica del fatto che il francese è un caso unico nella storia del calcio come plenpotenziario all'interno del club. Ed è proprio questo il punto: per potersene andare senza pagare penali Mbappé dovrà riuscire a dimostrare che la società non ha rispettato tutte le clausole del contratto stipulato.

Nel caso in cui non ci riuscisse, dovrebbe pagare come penale per la rescissione una cifra di oltre 20 milioni di euro, pari a sei mesi di contratto. Mbappé, in ogni caso, starebbe valutando l'opzione anche a causa del clima che si è creato in squadr: i compagni ormai non lo sostengono più e l'hanno emarginato, estremamente scontenti del tipo di privilegio che gli è stato concesso.

Resterebbe comunque un altro nodo da sciogliere: quale squadra sarebbe in grado di sostenere un ingaggio così alto? Posto che nessuna società sarebbe disposta a firmare un contratto sulla flasariga di quello con il club parigino, Mbappé dovrà ridimensionare i suoi sogni di gloria sia gestionale, sia economica, perché non sono molte le squadre che possono sostenere un impegno economico così gravoso e soprattutto a metà stagione, quando i bilanci preventivi sono già stati stilati e anche il consuntivo è a metà della compilazione.

Nel frattempo il presidente Nasses Al-Khelaifi, rimasto a Parigi una settimana, ha osservato un religioso silenzio per non inasprire ulteriormente tensioni e polemiche.

