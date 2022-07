Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Raspadori ha detto sì al Napoli. Il Sassuolo vacilla

Il Corriere dello Sport dedica l'apertura alla trattativa tra il Napoli e il Sassuolo per Giacomo Raspadori. Il 22enne attaccante dei neroverdi e della Nazionale avrebbe infatti detto sì alla proposta di Aurelio De Laurentiis: 5 anni di contratto con ingaggio da 2,5 milioni a stagione. Il Sassuolo vacilla: con 30 milioni il giocatore può partire.

La nostra opinione. L'acquisto di Raspadori rappresenterebbe un investimento importante per questo Napoli che sta cambiando pelle. Spalletti potrebbe utilizzarlo sia da seconda punta che da esterno sfruttandone la sua duttilità tattica. Non rimane che sbloccare le cessioni: se uno tra Zielinski e Fabian Ruiz dovesse fare le valigie, i tempi dell'operazione potrebbero accorciarsi in maniera significativa.

Juventus: per la regia rispunta il nome di Pjanic

Secondo Tuttosport la Juventus starebbe ripensando a Miralem Pjanic per il ruolo di centrocampo. Il 32enne bosniaco, che ha vestito la maglia bianconera per 4 anni dal 2016 al 2020, è rientrato a Barcellona dopo il prestito al Besiktas e ha un buon feeling con Xavi. Tuttavia non è un segreto che, dopo la faraonica campagna acquisti di quest'anno, i blaugrana abbiano bisogno di sfoltire la rosa. E certamente Pjanic non è sulla lista degli intoccabili.

La nostra opinione. Pjanic conosce perfettamente sia Allegri che l'ambiente Juventus e rappresenterebbe un'operazione low cost (arriverebbe in prestito secco). Esattamente il contrario di ciò che potrebbe accadere per Leandro Paredes, l'obiettivo bianconero numero uno per il centrocampo: il PSG continua a chiedere 30 milioni e non sembra intenzionato a valutare uno scambio con Kean. La pista Pjanic, insomma, è tutt'altro che da scartare.

Milan: ora si pensa al difensore centrale

Chiusa l'operazione De Ketelaere, il Milan pensa al prossimo colpo: molto probabilmente Maldini e Massara si concentreranno su un difensore centrale per completare un reparto che al momento vede Tomori e Kalulu titolari con Kjaer e Gabbia riserve. I maggiori indiziati rimangono due: Diallo del PSG e Tanganga del Tottenham.

La nostra opinione. Il mercato è ancora lungo, lunghissimo e il Milan ha bisogno di mettere a segno almeno altri due colpi per consegnare a Pioli una squadra completa e competitiva. Serve senza dubbio un altro difensore centrale di rendimento: Kjaer, reduce da un lungo stop per infortunio, non potrà essere subito al top della condizione mentre Gabbia non ha ancora fatto quel salto di qualità necessario per imporsi in una squadra come il Milan.

