Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Real senza freni: vuole sia Mbappé che Haaland

Secondo il Mundo Deportivo il Real Madrid starebbe studiando il clamoroso doppio colpo di mercato. Oltre a Kylian Mbappé, che arriverebbe a zero e per il quale è pronto un ingaggio da 25 milioni di euro netti a stagione, i Blancos non smettono di sognare Erling Haaland e sarebbero pronti a sborsare 75 milioni di euro al Borussia Dortmund.

La nostra opinione. Dal punto di vista tecnico i due sembrano sposarsi alla perfezione. Mbappé è bravissimo a svariare su tutto il fronte e a giocare largo, Haaland è la classica punta centrale di riferimento. Detto questo, ci sono due problemi di non poco conto come lo stesso Mundo Deportivo sottolinea: i costi della doppia operazione e la concorrenza agguerrita, soprattutto per il norvegese (City in primis). Certo, la tentazione di giocare insieme a Mbappé, Benzema e Vinicius non deve essere poca...

Milan pronto a blindare Kalulu

Il gol vittoria contro l'Empoli ha confermato la crescita e l'ottimo momento di forma di Pierre Kalulu: il 21enne difensore ex Lione ha un contratto con i rossoneri fino al 2025, ma il club è pronto a proungarlo di un altro anno con consistente aumento di ingaggio.

La nostra opinione. Comprato quasi a costo zero nell'estate 2020, Kalulu è approdato in Serie A in punta di piedi e in un anno e mezzo ha conquistato la maglia da titolare del Milan. Non male per un giocatore che non aveva nemmeno esordito in Ligue a 1 ai tempi del Lione. Se rinnovo sarà, sarà del tutto meritato per un giocatore che, nelle gerarchie di Pioli, sembra ormai avere scavalcato Romagnoli.

Il Napoli su Barak e...sul nuovo Insigne

Il Corriere dello Sport si concentra sulle manovre di mercato del Napoli. Uno dei nomi più caldi è quello di Antonin Barak, 27enne centrocampista del Verona: in estate potrebbe esserci l'affondo decisivo. Gli azzurri cercano inoltre un erede di Insigne: piace Hamed Junior Traoré, che si sta mettendo in mostra col Sassuolo, e il meno conosciuto Luis Sinisterra, 22enne colombiano protagonista di un'ottima stagione con il Feyenoord (16 gol e 11 assist il suo score finora).

La nostra opinione. Per il modulo spallettiano Barak rappresenterebbe un'importante iniezione in termini di dinamismo e gol, mentre i nomi di Traoré e Sinisterra sono intriganti: il primo si metterebbe alla prova in una squadra di alta classifica, il secondo sarebbe invece tutto da scoprire.

