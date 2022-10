Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Il Napoli vola, Lobotka verso il rinnovo a lungo temine

Per Calciomercato.com, Stanislav Lobotka è uno degli uomini al centro di un progetto a lunghissimo termine per il Napoli. Un Napoli che vince e convince anche grazie allo slovacco, che ha il contratto in scadenza lontana, al 2025, ma che il club vorrebbe blindare almeno fino al 2027 con un ingaggio da 3 milioni di euro. Con gli agenti ci sarebbe già un accordo di massima.

La nostra opinione: a questo Napoli non si può proprio dire nulla. È in testa al campionato, può chiudere in testa anche al proprio girone di Champions League e soprattutto gioca meravigliosamente. Un bel gioco che è riconosciuto anche all’estero, quindi il merito, oltre che di mister Spalletti, è di tutto il gruppo che ci mette testa e cuore. Se le cose funzionano, è fisiologico che la società voglia farle durare il più a lungo possibile.

Cristiano Ronaldo potrebbe tornare allo Sporting Lisbona

Il caso ronaldo continua a tenere banco. Lui ne combina di tutti i colori (fa uscire un libro in cui attacca United e compagni, saluta i commentatori a bordo campo ignorando Carragher...) e nel frattempo, a quanto pare, in Inghilterra gli hanno già trovato un posto... In Portogallo! Il Mirror è convinto che lo Sporting Lisbona sia pronto a riprenderselo, ovviamente con una riduzione dell’ingaggio.

La nostra opinione: la situazione sta diventando fastidiosa. Stiamo parlando di uno dei giocatori più forti della storia del calcio che sta diventando un problema in qualsiasi club giochi. Certe personalità ingombranti sono difficili da gestire e anche i giocatori dovrebbero avere la capacità di capire che, superata una certa età e iniziato il declino prestativo, è anche il caso di ridimensionare richieste e aspettative. Di Ibrahimovic, in questo senso, ce n’è uno solo.

Venezia, capolinea Javorcic: si pensa a Iachini

In Serie B le panchine scottano più della sabbia al sole. Tuttosport dà per scontatato l’esonero a breve di Ivan Javorcic da parte del Venezia e segnala anche i nomi dei possibili sostituti. In pole position c’è Iachini, ma si starebbe sondando il terreno anche con Modesto.

La nostra opinione: il campionato di Serie B, in linea teorica, è più difficile di quello di Serie A. Gli obiettivi, infatti, sono due e molto grandi, ossia non retrocedere e centrare la promozione. Le piazze sono esigenti e bisogna stare molto attenti ai passi falsi. Il Venezia la scorsa stagione giocava in Serie A. È retrocesso e ora è terzultimo: è inevitabile che il club voglia correre ai ripari.

