Nemanja Matic può ormai considerarsi a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Roma . Il 33enne centrocampista serbo, come riferisce Sky Sport, avrebbe ormai trovato l'accordo con il club giallorosso: per lui è pronto un contratto di un anno con opzione per la stagione 2023-24. Matic arriva a parametro zero dal Manchester United : il suo accordo con i Red Devils scade infatti il prossimo 30 giugno. Con la Roma rimangono da definire solo le ultime formalità relative al trasferimento.