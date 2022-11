Calcio

Roma, ecco Ola Solbakken! L'esterno offensivo norvegese è arrivato all'aeroporto di Fiumicino. Firmerà fino al 2027

CALCIOMERCATO - Ola Solbakken è arrivato all'aeroporto di Fiumicino. L'esterno offensivo norvegese è il primo rinforzo del mercato invernale per José Mourinho. Trasferimento a parametro zero dal Bodo/Glimt, firmerà fino al 2027. Non ha ancora ottenuto il via libera dal club norvegese quindi è in dubbio per la tournée giapponese. Potrebbe esordire contro il Bologna in Serie A il 4 gennaio.

00:00:22, 19 minuti fa