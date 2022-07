Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juve-Zaniolo, torna l’opzione dello scambio con Arthur

Secondo Tuttosport l’idea di un accordo tra la Roma e la Juventus per il prestito oneroso di Nicolò Zaniolo sembra sorpassata. La Vecchia Signora continua a volere il giocatore giallorosso, ma a quanto pare non è convinta delle richieste economiche del club capitolino. Così torna possibile l’opzione di uno scambio con Arthur più conguaglio e i due club sarebbero pronti a incontrarsi di nuovo per discuterne.

La nostra opinione: che la Juve voglia Zaniolo ormai l’hanno capito anche i sassi e a quanto pare anche il giocatore, che non vuole rinnovare con la Roma, è pronto al salto di qualità. La società giallorossa ha giustamente provato a ricavare un utile da questo reciproco innamoramento, ma dovrà per forza accettare un compromesso e non potrà restare rigida sulle sue richieste. La soluzione Arthur potrebbe essere buona, visto che il brasiliano desidera più continuità di gioco e josé Mourinho potrebbe garantirgliela.

Inter, si cambia tutto in difesa

La Gazzetta dello Sport dedica due pagine alla difesa dell’Inter: Skriniar avrebbe già trovato un accordo succulento con il PSG, ma in ballo c’è anche il rinnovo di De Vrji, che è in scadenza nel 2024 e che ancora non ha ricevuto chiamate dalla società per trovare una accordo. Il club infatti sta puntando ad altri due nomi, che sono quelli di Milenkovic (Fiorentina) e Bremer (Torino). Prezzi però totalmente differenti: 15 milioni per il giocatore viola, 50 per quello granata.

La nostra opinione: Skriniar ha ricevuto un’offerta che non si può rifiutare ed è inevitabile perderlo. Per De Vrji il discorso rinnovo potrebbe essere legato al rendimento di inizio campionato, prima della sosta per i Mondiali, mentre per i possibili acquisti tutto si riduce a una questione economica, con Milenkovic decisamente più facile da raggiungere di Bremer, anche se il goicatore ha già detto che nel suo futuro c’è la Champions e quindi appare abbastanza chiaro che non voglia restare legato al Torino per regalarsi una possibilità di crescere ancora. Tweet: la prima pagina della Gazzetta dello Sport

Napoli, mercato in ingresso bloccato dalle uscite

Per il Corriere dello Sport il Napoli ha un taccuino ricco di desiderata: Dulofeu, Ostigard, Solbakken e Januzaj sarebbero in rampa di lancio per un contratto, con Deulofeu per esempio già praticamente pronto, ma le trattative sono tutte bloccate. A decretare lo stop è il mercato in uscita: se non si vendono giocatori (e quindi non si fa spazio, e non si recuperano/risparmiano soldi) è impossibile inserire qualcun altro in rosa.

La nostra opinione: il Napoli ha diversi esuberi da gestire, in effetti. Politano, Ounas, Demme e Petagna sono nell’elenco dei possibili partenti, anche se alcuni hanno già contatti con altre squadre. E poi c’è Mertens, che in teoria lo spazio l’ha già liberato, ma che sta ancora sperando di indossare la maglia azzurra e stipulare un nuovo contratto (visto che quello vecchio è scaduto due giorni fa).

