Francesco Totti fa sempre rumore, specie se coinvolto sulle dinamiche riguardanti la Roma, club della sua vita. L'ex capitano giallorosso, tra gli ospiti d'onore dell'inaugurazione del Conti Sport City, nuovo circolo sportivo di Bruno Conti, è tornato innanzitutto sulle possibilità di un ritorno nel club: "Tempi non maturi è una parola troppo forte. Ognuno ha il suo modo di lavorare, è rispettabilissimo. Loro stanno facendo un ottimo lavoro e stanno raccogliendo i frutti". Ben più significative, invece, le parole riguardanti i casi più spinosi in tema mercato.

Totti ha infatti praticamente chiuso la porta per un possibile arrivo nella Capitale di Paulo Dybala, confermando indirettamente gli sviluppi che vedono la Joya ormai promesso sposo dell'Inter: "Non tocco più l'argomento, io so come è andata. Tutt’ora lo sento, ma penso sia finita. Non dipende solo da lui, se dipendesse da lui ci sarebbe una buona speranza". Piccola tirata d'orecchi, poi, per Zaniolo: "Ho già parlato con Nicolò tempo fa, gli ho dato qualche consiglio ma non so se lo ha recepito. Se dovesse rimanere a Roma, deve capire l’importanza di questa maglia, soprattutto per onorare i tifosi che quest’anno hanno fatto qualcosa di diverso per questa squadra. Poi la scelta spetterà a lui e alla società se lo vuole vendere. Io saprei cosa fare con lui". Parole al miele, invece, per capitanPellegrini: "Potrebbe essere il nuovo 10 della Roma ma conoscendolo non credo voglia prenderla. È fondamentale, duttile, tutte le squadre lo vorrebbero".

