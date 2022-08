100 milioni in cambio di Osimhen. Troverà una squadra nuova Cristiano Ronaldo ? Questa è la domanda da un milione di euro, a poche ore dalla chiusura del calciomercato. L’attaccante del Manchester United , legato ai Red Devils da un contratto di circa 23 milioni di sterline all’anno, sembra non trovare una diversa destinazione . Il portoghese vorrebbe cambiare aria, e, soprattutto, vorrebbe assolutamente disputare la Champions League. Così, dopo aver provato con le milanesi e con altri club importanti, era stato accostato al Napoli e si parlava di una possibile offerta che comprendeva anchein cambio di Osimhen.

Tuttavia, pare che una reale trattativa non sia mai nata. Dunque, ora la meta più probabile potrebbe essere lo Sporting Lisbona, dove iniziò la sua carriera da professionista. Jorge Mendes vuole a tutti i costi accontentare Cristiano. Tuttavia, secondo The Times, il tecnico dei portoghesi, Ruben Amorim, si sarebbe opposto all’arrivo del 5 volte campione del Pallone d’Oro. Addirittura pare che abbia minacciato le dimissioni e che sarebbe quindi pronto a lasciare la guida del club se si ritrovasse ad allenare l’ex Juventus. L’allenatore è convinto che Ronaldo non farebbe altro che peggiorare il rendimento della squadra perché rovinerebbe gli equilibri. A questo punto la dirigenza dovrà scegliere: o Amorim o CR7. Come finirà? Il prestigioso attaccante sarà rispedito al mittente anche stavolta?

Ad

Bundesliga Bayern, Salihamidzic: "Ronaldo fuori portata, volevamo Haaland" 23/08/2022 ALLE 19:31

Ten Hag: "Ronaldo può trovare spazio. La sua età non è un problema"

Calciomercato Ronaldo sui social: "Futuro? Presto saprete tutta la verità" 17/08/2022 ALLE 11:06