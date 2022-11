Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Crisi Sampdoria: Stankovic rischia l'esonero

Aria pesante in casa Sampdoria dopo la sconfitta per 2-0 contro il Lecce a Marassi. La società blucerchiata potrebbe approfittare della sosta per i Mondiali in Qatar per cambiare nuovamente guida tecnica. La panchina di Dejan Stankovic (4 punti in 7 partite) scricchiola paurosamente dopo il tracollo con i saletnini e non è escluso un nuovo tentativo per convincere Claudio Ranieri a tornare a Genova: il tecnico romano era già stato contattato a ottobre (quando la Samp era guidata da Giampaolo) ma non aveva accettato l'incarico.

La nostra opinione. Stagione nata male e proseguita ancora peggio per la Sampdoria, che sta vivendo un vero e proprio incubo e deve fare i conti - oltre che con una classifica disastrosa - anche con la contestazione dei tifosi. In casi come questi ci si chiede: cambierebbe davvero qualcosa cambiando di nuovo allenatore? La risposta non ce l'abbiamo. Di sicuro un tentativo per Ranieri andrebbe fatto: la sua esperienza, in una situazione così burrascosa, potrebbe rivelarsi estremamente utile.

Dejan Stankovic deluso in tribuna durante Sampdoria-Lecce - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

Milan, ritorno di fiamma per Ziyech. Adli e Ballo-Touré in partenza

Secondo la Gazzetta dello Sport il Milan sembra intenzionato ad approfittare della finestra di mercato di gennaio per rinforzare la linea dei trequartisti. In cima alla lista dei desideri del club rossonero rimane Hakim Ziyech, già corteggiato in estate: il 29enne marocchino non sta trovando molto spazio al Chelsea, ha un costo accessibile (meno di 20 milioni per il cartellino) e un ingaggio (6 milioni) al limite con i parametri del Diavolo. Il Milan lavora anche in uscita: non è da escludere la cessione a titolo definitivo di Ballo-Touré (richiesto in Francia) e in prestito di Adli.

La nostra opinione. Con un De Ketelaere che non ingrana, inserire Ziyech nel 4-2-3-1 di Pioli ha l'aria di essere una mossa molto sensata: il marocchino è in grado di giocare sia da esterno che da centrale e aumenterebbe senza dubbio la pericolosità del Milan in quella zona del campo. L'ingaggio è senza ombra di dubbio il nodo più difficile da sciogliere.

Lazio-Luis Alberto: stavolta sembra davvero finita

Secondo Tuttosport siamo arrivati davvero ai titoli di coda nella storia tra Luis Alberto e la Lazio. Il centrocampista spagnolo partirà dalla panchina anche contro la Juventus - a meno di clamorosi colpi di scena - a conferma che il rapporto con Sarri è ai minimi termini. La sfida dell'Allianz Stadium potrebbe essere l'ultima in maglia biancoceleste.

La nostra opinione. Luis Alberto ha più volte ribadito la propria volontà di cambiare aria: vedremo se anche stavolta il rapporto sarà ricucito. Gennaio è alle porte e un trasferimento in Spagna, magari al Siviglia, non è un'ipotesi da scartare, anzi.

