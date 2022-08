Sassuolo e Napoli per il trasferimento in azzurro di Giacomo Raspadori. "Andrà al Napoli? Può essere che non si concluda nulla", il commento di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del club neroverde, parlando a Radio Radio della situazione legate all'attaccante della Nazionale. Napoli finora si è spinto fino ad una proposta da 28 milioni più 5 di bonus, una distanza non incredibile ma per ora sufficiente per non far concludere la trattativa. Sembrava in via di definizione, invece c'è ancora distanza fraper il trasferimento in azzurro di. "Andrà al Napoli? Può essere che non si concluda nulla", il commento di, amministratore delegato del club neroverde, parlando a Radio Radio della situazione legate all'attaccante della Nazionale. Raspadori viene valutato 35 milioni dal Sassuolo mentre ilfinora si è spinto fino ad una proposta da 28 milioni più 5 di bonus, una distanza non incredibile ma per ora sufficiente per non far concludere la trattativa.

A questo punto, non è escluso che Raspadori possa giocare lunedì contro la Juventus nell'esordio in campionato. Così il tecnico Alessio Dionisi in conferenza stampa: "Raspadori? Si sta allenando bene, sapete bene che sul mercato c'è più di qualcosa: non so a che punto sia, ma a oggi è un giocatore del Sassuolo. Se sarà ancora del Sassuolo domani e dopodomani, sarà a disposizione a Torino e potrebbe giocare".

