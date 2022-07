è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la riduzione della frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Ulteriori valutazioni saranno effettuate nei prossimi giorni". Per il Tegola per il Sassuolo a poco più di un mese dall'inizio del campionato. Hamed Traoré , come comunica il club emiliano in una nota, "". Per il trequartista ivoriano classe 2000 si prospetta uno stop di circa due mesi, un contrattempo che potrebbe condizionare non solo la sua stagione, ma anche il suo mercato.

Su Traoré c'è anche il Milan: costa 30 milioni

Traoré, infatti, è finito nel radar di alcuni club stranieri, ma anche del Milan che in lui vede un possibile rinforzo per la linea dei trequartisti. Poche settimane fa Maldini e Massara, secondo quanto precisato da calciomercato.com, avevano incontrato gli agenti del giocatore a Ibiza per effettuare un primo sondaggio per un eventuale trasferimento. Il Sassuolo valuta Traoré non meno di 30 milioni di euro.

