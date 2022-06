Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Scamacca conteso tra Milan e Psg

Per la Gazzetta dello Sport i tempi sono maturi perché Gianluca Scamacca lasci il Sassuolo. L’interesse del Milan, però, trova della concorrenza, perché anche il PSG lo vorrebbe e con la disponibilità a spendere attorno ai 40 milioni.

La nostra opinione: bel salto di qualità in ogni caso per il giocatore neroverde e della Nazionale. Ora bisogna vedere a che cosa darà la precedenza: al Milan ha la possibilità di giocare da titolare, al PSG guadagnerebbe sicuramente di più ma sarebbe costretto a giocarsi il posto in un organico che ha una grandissima concorrenza interna.

Juve, spunta un nuovo nome: Arnautovic

La rosa della Juventus è in fase di costruzione e ogni giorno salta fuori un nome nuovo: quello di oggi, per Tuttosport, è Marko Arnautovic, che sarebbe il secondo obiettivo dopo la conferma di Alvaro Morata e che sarebbe il tanto cercato “vice Vlahovic”.

La nostra opinione: Arnautovic è uno degli uomini del triplete dell’Inter, ma non verrà mai ricordato per un’impresa alla quale ha partecipato solo in minima parte. Ora ha 33 anni, è maturato e si è messo in mostra per il rendimento in campo e con il Bologna ha ancora due anni di contratto. Bisognerà vedere se Mihajlovic acconsentirà a privarsene, visto che la scorsa stagione si è dimostrato uno degli uomini cardine dell’organico rossoblù.

Lazio: Hysaj in uscita, piace Birindelli jr.

Il Corriere dello Sport è convinto che la Lazio stia cercando al più presto una sistemazione per Elseid Hysaj, che non avrebbe convinto del tutto in questa stagione. È però necessario trovare un sostituto e quindi il candidato più interessante sarebbe Samuele Birindelli, figlio del Birindeli che militava nella Juventus di 20 anni fa.

La nostra opinione: Birindelli, classe 1999, gioca col Pisa, una squadra che ha sfiorato la Serie A e quindi il giocatore potrebbe aver già raggiunto il livello necessario per misurarsi con un campionato più competitivo. Potrebbe essere il classico colpaccio, perché il terzino nerazzurro non dovrebbe costare più di 3 mlioni di euro, ma indossando la maglia biancoceleste il suo cartellino si rivaluterebbe.

