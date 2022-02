Thomas Tuchel è inflessibile, categorico, sulla situazione riguardante Romelu Lukaku e i è inflessibile, categorico, sulla situazione riguardantee i rumors che lo vogliono di ritorno, in qualche modo, all'Inter . Nel corso della conferenza che precede la finale di Carabao Cup contro il Liverpool, in programma domenica pomeriggio, il tecnico tedesco ha parlato sia del centravanti belga che del centrocampista azzurro Jorginho.

"Non c'è bisogno di distrarsi e leggere questi titoli, lasciarsi trasportare da questi titoli. Al momento Romelu è molto calmo, ritroviamo la qualità nel gruppo, i giocatori infortunati tornano nel gruppo e ci occupiamo del processo quotidiano. Lasciamo le cose che non possiamo influenzare".

Ad

Lukaku all'Inter? Non leggo giornali italiani: il mercato è chiuso e certe voci non mi risultano.

Calciomercato "Fuori forma e fuori ruolo": Lukaku ha le ore contate al Chelsea? IERI A 11:59

"Lukaku di ritorno all'Inter? Non mi risulta"

"Io non leggo i giornali italiani ed è meglio così. Non mi risultano ripensamenti o malcontenti. E poi il mercato è chiuso, quindi non capisco dove sia il problema. E’ stato bravo come tutti gli altri. Si sa che è un giocatore importante. Se paghi molti soldi per un singolo giocatore, c’è molta attenzione su di lui. Si tende a sminuire un po’ ma per noi ha giocato tante partite dall’inizio. Forse un po’ la stessa situazione con Jorginho, uno dei nostri capitani, che ultimamente non ha giocato dall’inizio perché stanco mentalmente. Il focus su Romelu? La situazione è la stessa di Jorginho. Le decisioni sono chiare e i giocatori accettano. Una volta che giochi per il Chelsea accetti che la squadra vada per prima. Ecco perché non ci sono rancori, non da Romelu, non da me e da nessun altro".

Lukaku gol e il Chelsea è sul tetto del mondo: gli highlights in 150''

Calciomercato Lukaku rivuole l'Inter. Juve, pronto l'affondo per Zaniolo IERI A 07:48