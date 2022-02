La sessione invernale di calciomercato è terminata, adesso è il momento delle aste di riparazione. In ogni fantacalcio è fondamentale completare la squadra con innesti mirati, soprattutto che tante formazioni hanno modificato i loro assetti e anche diversi titolati. I casi principali riguardano Genoa e Salernitana, anche la Fiorentina ha un attacco tutto nuovo, la Juventus ha comprato un nuovo centrocampista, la Sampdoria di Giampaolo ha aumentato il suo potenziale di cinque innesti interessanti. Ecco allora una guida, ruolo per ruolo, per capire i possibili “colpi” migliori.

Portieri: Sepe è un rischio

Ad

Unico acquisto importante nel ruolo lo ha fatto la Salernitana. Sepe è un portiere di indubbio affidamento, ma non convince del tutto in questa nuova esperienza: la Salernitana subisce tanto e, pur considerando tutta la rivoluzione messa in atto da Sabatini, restano perplessità generali sulla struttura della squadra.

Calciomercato Fantacalcio: mercato di gennaio, guida ai nuovi arrivi UN' ORA FA

Difensori: bene Hefti, occhio a Cacace

Non sono arrivati tanti titolari. Il colpo principale lo ha sicuramente piazzato la Roma: Maitland-Niles rappresenta un titolare aggiunto e può giocare su entrambe le corsie esterne. Lovato e Goldaniga, che hanno lasciato il loro ruolo di riserve a Bergamo e al Sassuolo, ora con Mazzarri sono titolari a Cagliari. Così come è molto interessante Hefti al Genoa: terzino destro di spinta, preso dallo Young Boys, piace molto a Blessin. Nome da segnarsi quello di Liberato Cacace: neozelandese che giocava in Belgio. In teoria il titolare è Parisi a sinistra, ma al momento è ko e questo giovane mancino potrebbe avere chances di mettersi in luce. Benkovic e Marí a Udine iniziano come riserve: i titolari sono Becao, Nuytinck e Perez, che difficilmente perderanno il posto prima di fine campionato. Retsos, greco preso dal Verona, può essere una buona scommessa, visto che è di fatto la prima alternativa di Tudor dietro. Tuanzebe avrà bisogno di tempo a Napoli: ora rientra anche Koulibaly, non ci sarà spazio.

Tammy Abraham e Sergio Oliveira esultano durante Roma-Cagliari - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Centrocampisti: Zakaria stuzzica, Oliveira colpaccio

Denis Zakaria, Jonathan Ikoné e Sergio Oliveira. Juventus, Fiorentina e Roma hanno tre nuovi titolari a centrocampo. Il mediano svizzero non ha tanti bonus nel suo dna, ma con Allegri potrebbe stupire. L’esterno francese della Viola è invece molto attraente, anche perché le squadre di Italiano sono costruire per esaltare chi parte da posizione laterale. Oliveira è un pupillo per Mourinho e calcia pure i rigori. Nel resto del panorama italiano da prestare attenzione al Genoa: Amiri e Gudmundsson, se stanno bene, sono due titolari. Occhio soprattutto all’islandese, esterno d’attacco e uomo assist in Olanda nella sua precedente esperienza all’AZ. Rimanendo a Genova, ma sulla sponda blucerchiata, Sabiri (molto bene in B all’Ascoli da trequartista) è una possibile scommessa da fare, anche se il titolare sarà Sensi, fortemente richiesto da Giampaolo. Nell’Empoli Verre meglio di Benassi, che ha spesso accusato problemi fisici, mentre Aebischer (a Bologna sostituirà Dominguez) e Cuisance (Venezia) rappresentano due titolari low-cost da non farsi sfuggire. L’ufficialità è arrivata oggi, ma il nome ha scatenato l’interesse di tanti: come sta Diego Perotti, nuovo centrocampista della Salernitana? Non gioca da novembre 2020 e si è operato al tendine d’Achille. Rischio troppo alto.

Joao Pedro e Krzysztof Piatek durante Cagliari-Fiorentina - Serie A 2021-22 Credit Foto Imago

Attaccanti: chi gioca tra Piatek e Cabral?

Il chiacchieratissimo passaggio di Vlahovic alla Juventus, ha incredibilmente aperto le candidature al ruolo di centravanti della Fiorentina. Piatek o Cabral? Cabral o Piatek? Per esperienza e conoscenza del campionato parte avanti il polacco, ma occhio all’ex Basilea, che ha caratteristiche ideali per il gioco di Italiano. Alla lunga potrebbe prevalere. Per il resto poco da segnalare, se non gli arrivi di Boga e Mihaila all’Atalanta, possibili sorprese sotto la guida di Gasperini. Nota a margine: Jovane Cabral alla Lazio, Supryaga alla Sampdoria (giovane e da inserire con calma), Nsame al Venezia (arriva da un lunghissimo infortunio), Lazetic al Milan sono praticamente riserve che troveranno poco spazio da qui a giugno. Vanno presi solo se coperti e come possibili scommesse future.

Fantacalcio: i consigli per la 23a giornata di Serie A

Calciomercato Pagellone Calciomercato invernale: Juventus show, bene l'Inter, Milan assente IERI A 10:15