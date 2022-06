La costante del Milan è una sola: Zlatan Ibrahimovic. Da quando lo svedese è sbarcato a Milano, ha riportato il Diavolo al successo e, all'età di quarant'anni, non ha la minima intenzione di smettere di giocare a calcio. Per altro, Ibra è stato operato subito dopo Qatar (organizzato a novembre) e che farà saltare all'attaccante 'solo' tre mesi: agosto, settembre e ottobre. In questo clima, il Milan sembra intenzionato ad offrirgli il rinnovo del contratto con una parte fissa (potrebbe essere di circa 2/2.5 milioni di euro) più una parte legata alle presenze e ai gol. Secondo Tuttosport, a breve ci sarà un incontro con Paolo Maldini e Frederic Massara per definire al meglio il futuro del gigante svedese. Da quando lo svedese è sbarcato a Milano, ha riportato il Diavolo al successo e, all'età di quarant'anni,Per altro, Ibra è stato operato subito dopo la vittoria scudetto e dovrà rimanere fermo fino a gennaio 2023 almeno, un grande aiuto viene dal Mondiale in(organizzato a novembre) e che farà saltare all'attaccante 'solo' tre mesi: agosto, settembre e ottobre. In questo clima,con una parte fissa (potrebbe essere di circa 2/2.5 milioni di euro) più una parte legata alle presenze e ai gol. Secondo, a breve ci sarà un incontro con Paolo Maldini e Frederic Massara per definire al meglio il futuro del gigante svedese.

Ad

Calciomercato De Sciglio e la Juventus ancora insieme: rinnovo fino al 2025 18 MINUTI FA

Se il futuro da calciatore appare ormai certo, anche il post carriera dovrebbe essere già definito: il Club vorrebbe avere Ibrahimovic con un ruolo dirigenziale anche se per questo ci sarà tutto il tempo di discuterne nella prossima stagione. Quel che è certo, è che Zlatan si sia fatto operare per continuare a scendere in campo nelle migliori condizioni fisiche e il prima possibile.

Ibrahimovic: "La qualità non sparisce, a 40 anni faccio la differenza"

Calciomercato Pogba e quel rifiuto ai milioni del Manchester United: "Non valgono nulla" UN' ORA FA