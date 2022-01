Tempo di vigilia per il match Torino-Sassuolo. Tempo quindi di conferenza di presentazione, come sempre pepata, da parte del tecnico granata Ivan Juric, clamorosamente sbottato dopo due domande "normali" da parte dei giornalisti intervenuti.

"Il Toro non deve fare un c...."

All'ex allenatore dell'Hellas Verona è stato fatto notare come il Toro, oggi una delle squadre più in forma del campionato, possa anche sognare a un piazzamento europeo. Obiettivo credibile? "E' una domanda a cui non rispondo. Se abbiamo maggior consapevolezza? Il Toro non deve fare un c....". E via col termine esplicito. Poi, Juric si ricompone: "Chiedo scusa, ma oggi non è giornata per fare conferenze. Vorrei che non si mettesse troppa pressione alla squadra o accollarle aspettative eccessive. Vorrei che crescessimo tutti insieme. Ho sempre avuto in testa lo zoccolo duro, dal canto nostro dobbiamo pensare partita dopo partita, restare concentrati". Quindi, il tema mercato e Andrea Belotti: "Quello che pensavo l'ho detto il 1° agosto e oggi siamo a questo punto della classifica. La società ha perdite e, oggi, se dovesse arrivare qualcuno dal mercato bene, altrimenti rimaniamo così. Belotti? Non sono sicuro riesca a recuperare per le prossime settimane. Inizieremo a valutare dopo la sosta prevista a fine gennaio".

