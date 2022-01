Dopo gli esoneri al Milan e al Torino, Marco Giampaolo torna ad allenare in Serie A. E torna sulla panchina della Sampdoria, che l'ha lanciato dopo tre stagioni di altissimo livello. Il tecnico di Giulianova ha regalato subito qualche perla durante la conferenza di presentazione del match del "Picco" contro lo Spezia, fondamentale in ottica salvezza.

Classifiche e risultati

Ad

Calciomercato Ufficiale! Marco Giampaolo è il nuovo allenatore della Sampdoria 19/01/2022 A 12:54

"E' stato come riprerendere il filo del discorso"...

"E' come riprendere il filo di un discorso. Che onestamente pensavo chiuso - ha detto - Oggi si deve aprire qualcosa di nuovo ed è fondamentale farlo un passettino alla volta. Ho trovato il morale generale sotto i tacchi il giorno del mio arrivo: ora la situazione si è un po' normalizzata. C'è lo Spezia, squadra che si è fatta notare per i risultati eclatanti dell'ultimo periodo: noi dobbiamo pensare solo ai tre punti, senza pensare all'avversario. E dopo la partita inizierò a parlare anche di mercato. Milan e Torino? Sono state due esperienze significative, che però ormai fanno parte del passato. Così come la mia precedente avventura alla Samp: ho allenato tanti campioni e il rammarico è di non averlo fatto tutti insieme. Avremmo avuto la possibilità di arrivare quarti, lottare per un posto Champions. E, chissà, con uqlache decisione più oculata, oggi magari avremmo potuto recitare la parte dell'Atalanta. Ma tutto questo ormai non conta più".

Giampaolo: "Il mio futuro? Vado avanti come un treno"

Serie A Samp, esonerato D'Aversa: imminente il ritorno di Giampaolo 17/01/2022 A 10:07