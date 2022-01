Svolta importante nel mercato dell'Inter dopo il summit avvenuto ieri tra Simone Inzaghi, Piero Ausilio, Beppe Marotta e il presidente Zhang. I profili ricercati restano un'attaccante e un esterno sinistro ed è proprio per questo ruolo che arriva una grande novità. I dirigenti neroazzurri starebbero sondando il terreno con l'Atalanta per portare Robin Gosens alla corte di Inzaghi, dopo aver incassato l'ok della proprietà cinese.

Robin Gosens, Atalanta-Young Boys, Getty Images Credit Foto Getty Images

Ad

Trattativa non semplice: i bergamaschi chiedono non meno di 30 milioni di euro. Il tedesco dovrebbe recuperare dall'infortunio entro la fine di febbraio e tornerebbe a disposizione per la fase calda di marzo. Dalla parte interista si cerca la formula giusta per l'affare: prestito inizialmente senza obbligo di riscatto, con il vincolo di acquisto comunque posizionato a giugno. Questo per non gravare immediatamente sul bilancio che, senza alcuna uscita invernale, non lascia spazi di manovra. Per il tedesco ci sarebbe anche il forte interesse del Newcastle.

Serie A Gosens torna in Germania, rientrerà solo a metà gennaio 07/12/2021 A 18:06

Boga all'Atalanta, Aston Villa su Bentancur

Calciomercato 2020-2021 Roma: Lenglet al posto di Smalling? La Lazio su Brekalo 27/07/2021 A 18:33