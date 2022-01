Visto l'esonero di Rafa Benitez, il club di Liverpool starebbe vagliando numerosi profili di livello internazionale per sostituire l'ex-tecnico di Napoli, Liverpool ed Inter. In cima alla lista della dirigenza dei Toffees sarebbe finito il nome dello Special One della Roma che ha però un contratto importante con i giallorossi e che non si è detto disponibile ad ascoltare alcun tipo di offerta.

José Mourinho durante un allenamento a Trigoria - Stagione 2021-22 Credit Foto Getty Images

Ad

Per quanto i risultati dei giallorossi siano leggermente al di sotto delle aspettative, il feeling di Josè Mourinho con la dirigenza è ancora ottimo, come dimostra l'acquisto voluto ed ottenuto del suo pupillo portoghese Sergio Oliveira. Da Abraham a Shomurodov passando per Vina e appunto lo stesso Oliveira, Mou sta trovando appoggio totale da parte della proprietà che si fida delle sue richieste e, nel possibile, è pronta ad esaudirle.

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (18/01) 2 ORE FA

Mourinho ha dunque chiaramente deciso di rifiutare l'offerta inglese anche anche nel rispetto di una piazza che lo ha accolto a braccia aperte e alla quale vorrebbe lasciare almeno un trofeo. La Roma è infatti ancora in corsa per la conquista della Coppa Italia, è agli ottavi di Conference League e può ancora ottenere un posto nella prossima Europa League. La qualificazione alla prossima Champions appare durissima, ma la stagione non è ancora totalmente compromessa.

Mourinho: "Mercato? Sono contento, la Roma è migliorata"

Calciomercato Arrivabene: "Martial? A certe cifre no! Dybala? A Febbraio..." 3 ORE FA