Pareggio a reti bianche all'Olimpico tra Lazio e Atalanta, e nel postpartita a Sky Sport Maurizio Sarri legge così la divisione della posta con un Dea in emergenza nell'anticipo della 23a giornata. "L’Atalanta aveva delle grandi difficoltà, ma noi avevamo cinque giocatori fuori con due rientrati ieri. Anche noi abbiamo i nostri problemi. Abbiamo fatto a meno di sette giocatori e abbiamo fatto una buona partita tatticamente. C'è mancata brillantezza e nella ripresa hanno pesato i 120’ con l’Udinese. Il terzo clean sheet? Offensivamente negli ultimi venti metri abbiamo faticato ma fin lì abbiamo fatto bene con qualità e palleggio. Nella zona di campo dove serve brillantezza fisica abbiamo pagato qualcosa. L’Atalanta i difensori li aveva e per la partita fatta hanno fatto molto comodo".

Il rinnovo? Non l’ho ancora avuto sotto il naso, ma nell’ultimo mese il presidente ha avuto diversi problemi, forse più importanti (Sarri)

Sull'assenza di Pedro

"Oggi c'è mancata brillantezza. Abbiamo giocato 120’ tre giorni fa con i giocatori che hanno giocato oggi. Abbiamo pagato un po’ queste cose. Felipe Anderson non attacca molto l’area, anche Zaccagni per caratteristiche non lo fa. Penso che se stiamo in campo nella maniera giusta troviamo la giornata di grazia. Il rientro di Pedro ci aiuterebbe molto".

Società e rinnovo

"Le società sono fatte di persone e questa società è fatta di persone con cui sto bene. Tutti, dagli addetti a Formello agli altri. Mi sento a casa. Lotito si disinteressa dell’aspetto tattico, a me non ha mai chiesto niente. Si interessa se funzionano le cose accessorie, sul centro sportivo, ma non l’ho mai sentito parlare di un giocatore. Il rinnovo? Non l’ho ancora avuto sotto il naso, ma nell’ultimo mese il presidente ha avuto diversi problemi, forse più importanti".

