Si può fare, ma sarà come prevedibile molto complesso. La questione rinnovo di Rafael Leao sta ogni giorno assumendo ulteriore importanza per il Milan, che sta cercando di risolvere tutte le situazioni contrattuali ancora aperte prima di concentrarsi su quella che sarà una trattativa chiave per il futuro del progetto tecnico rossonero. E se per Krunic, Tonali e Bennacer non ci sono stati e non ci saranno problemi, molto più critica è la situazione dell'asso portoghese, che nelle ultime settimane ha avanzato richieste molto precise.

Stefano Pioli a colloquio con Rafael Leao, Milan, Getty Images Credit Foto Getty Images

Milan-Leao, il punto sul rinnovo: le richieste del portoghese

L'attaccante, va sottolineato, si trova bene a Milano e considera quello rossonero un progetto potenzialmente di alto livello. Ma, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, pretende che il suo attaccamento, dimostrato anche attraverso il no al Chelsea della scorsa estate, venga riconosciuto con uno stipendio da top player. Nei colloqui tra il suo procuratore Jorge Mendes e il club sono emerse le richieste da cui poi partirà la serrata trattativa: ingaggio da 7 milioni a stagione, uno in più dei 6 di cui si era parlato in estate.

E c'è distanza anche sulla spinosa questione della multa di 19 milioni di euro da riconoscere allo Sporting Lisbona, che il giocatore dividerà a metà con il Lille. Il club rossonero si è offerto di venire incontro a Leao pagando subito metà della cifra e scontando la restante parte dai prossimi 5 anni di stipendio del giocatore. Una soluzione al momento non gradita all'esterno, che pretende che il Milan versi l'intero importo. La distanza, insomma, al momento è evidente su tanti punti: la disponibilità a trattare c'è da entrambe le parti, ma arrivare a dama non sarà affatto semplice.

