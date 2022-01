Un José Mourinho piuttosto sereno quello che si presenta di fronte a microfoni a taccuini per presentare il match del "Carlo Castellani" contro dell'Empoli dell'ex tecnico giallorosso Aurelio Andreazzoli. Una conferenza iniziata, da parte sua, con un "abbraccio a Gianni Di Marzio", scomparso nelle ultime ore

Occhio all'Empoli

"Sfida apparentemente semplice? E' proprio quella parola 'apparentemente' che crea un sacco di fraintendimenti. Contro l'Empoli non è mai una partita semplice. E' una squadra che segna tanto e lo fa con grande continuità. Una squadra a cui non interessa difendersi, nonostante si tratti di una neopromossa, ma che ti attacca da ogni parte. I toscani hanno fatto un campionato fin qui straordinario. Come si fa a prendersi tutti e tre i punti? Non tralasciare alcun tipo di dettaglio".

Il primo tempo col Lecce in Coppa Italia, la rimonta ancora cocente contro la Juventus: questa squadra è ancora immatura?

"Di questi sette minuti contro la Juve abbiamo parlato e riparlato. Contro il Lecce, nel primo tempo, è stata tutta colpa mia. Al tempo stesso, però, sapevo di avere a disposizione uomini in grado di ribaltare la situazione e così è stato. Però, sì, questa squadra deve ancora crescere molto".

Difesa e mercato

"Smalling? Se occorrerà lo schiererò. Per la prima volta, quest'anno, riesco ad avere tutti e quattro i centrali difensivi al top della forma. Anche Marash Kumbulla, che prima non mi convinceva, ora è cresciuto tantissimo lavorando con grande umiltà. Ora mi fido di lui. Mercato? E' assolutamente aperto. Io non mi aspetto nulla, ma fino al 31 gennaio tutto può succedere".

