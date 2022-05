Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.Quest'oggi lunedì 23 maggio puntata speciale dedicata alla vittoria dello Scudetto del Milan.