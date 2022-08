Calcio

Spalletti: "Cristiano Ronaldo al Napoli? Lo allenerei volentieri ma serve realismo, ad oggi..."

CALCIOMERCATO - A margine della conferenza di presentazione della trasferta contro la Fiorentina, Luciano Spalletti ridimensiona i rumors di mercato riguardo un possibile sbarco a Napoli di Cristiano Ronaldo in caso di cessione di Osimhen: "Quale allenatore non vorrebbe allenarlo ma De Laurentiis mi ha detto che non ha ricevuto offerte per Osimhen dunque serve essere il più possibile realisti".

00:01:40, un' ora fa