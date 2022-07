Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Su Dybala c'è anche il Napoli: sondaggio con Antun

Si allarga la platea delle pretendenti a Paulo Dybala. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, si sarebbe mosso anche il Napoli: il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrebbe contattato direttamente Antun, l'uomo che cura gli interessi della Joya, per un primo sondaggio. L'idea stuzzica la fantasia di Maradona Junior che ha scritto privatamente a Dybala su Instagram: "Vieni, saresti amato come un re".

La nostra opinione. Fino a una decina di giori fa l'Inter sembrava sul punto di affondare il colpo e chiudere la trattativa per Dybala, poi l'operazione Lukaku ha bloccato i nerazzurri che adesso hanno una priorità: vendere. Questa fase di stallo potrebbe riaprire la corsa alla Joya e se qualcuno ha intenzione di inserirsi dovrà farlo subito. C'è da migliorare l'offerta nerazzurra di 5,5 milioni di euro di ingaggio più bonus. Non semplice né per il Milan (a meno che la proprietà faccia un'eccezione) né per il Napoli che sta adottando una politica di riduzione del tetto degli stipendi.

Milan: assalto a Ziyech. Ma c'è da convincere il Chelsea

Rimaniamo sul Corriere dello Sport ma passiamo al Milan. Dopo il rinnovo - scrive il quotidiano romano - Maldini e Massara entrano nel vivo delle trattative e vogliono arrivare ad Hakim Ziyech, talento marocchino del Chelsea (ed ex Ajax). I nodi sono due: la formula e l'ingaggio (il giocatore guadagna 6 milioni a Londra e ha un contratto fino al 2025). I rossoneri sperano di convincere il Chelsea proponendo un prestito oneroso con diritto di riscatto. Ziyech, dal canto suo, avrebbe già detto sì al trasferimento: il Milan è una meta gradita.

La nostra opinione. In attesa che il Mlan riesca a far quadrare i conti, una certezza c'è già: Ziyech sarebbe un innesto perfetto nel 4-2-3-1 di Pioli. Il marocchino possiede infatti quella duttilità tattica che tanto piace al tecnico rossonero: può infatti giocare sia largo a destra (la sua posizione preferita) sia in posizione più centrale da trequartista puro. Esattamente il profilo di cui i rossoneri hanno bisogno.

Ziyech con la maglia del Chelsea Credit Foto Getty Images

La Fiorentina prende Gollini e vuole Kjaer

Fiorentina attivissima nelle ultime ore di mercato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i viola hanno chiuso per Pierluigi Gollini, rientrato all'Atalnta dopo l'esperienza al Tottenham di Antonio Conte: il portiere si trasferisce in viola in prestito oneroso (500mila euro) con diritto di riscatto fissato a 8,5 milioni. Ma non solo: per rinforzare la difesa l'obiettivo è Simon Kjaer, che a breve dovrebbe rivedersi sui campi di allenamento dopo il lungo stop per il grave infortunio al ginocchio dello scorso dicembre. Il centrale danese ha un contratto con il Milan fino al 2024.

La nostra opinione. Gollini rappresenta sicuramente un colpo intrigante per la Fiorentina, che si assicura un portiere talentuoso e con grande voglia di tornare protagonista. Per quanto riguarda Kjaer, invece, l'operazione sembra decisamente più complicata. Al di là dell'importanza del giocatore sia in campo che nello spogliatoio, il Milan ne fa al momento anche una questione numerica: i centrali a disposizione di Pioli sono solo 4 (oltre al danese ci sono Kalulu, Tomori e Gabbia), il minimo sindacale per affrontare la prossima stagione.

