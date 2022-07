Il Milan è pronto all'assalto finale per aggiudicarsi il talento di De Ketelaere. A conferma della vicinanza del trasferimento, il giocatore non è stato schierato in campo nel match di oggi tra Club Brugge e Gent, valido per la Supercoppa del Belgio. Trofeo comunque vinto dalla formazione neroazzurra, a decidere una rete dell'ex Bologna Skov Olsen nel primo tempo. Il 21enne è stato l'unico giocatore di movimento della panchina a non subentrare.

De Ketelaere, Club Brugge Credit Foto Getty Images

I prossimi giorni saranno quelli decisivi per l'approdo al Milan. Maldini e Massara inoltreranno a inizio settimana l'offerta da 35 milioni di euro che dovrebbe sbloccare definitavamente l'affare. Sarà l'innesto più importante della sessione di mercato sul piano qualitativo per i rossoneri, il giocatore che può cambiare lo scacchiere tattico del tecnico Pioli.

