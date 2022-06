Adesso è ufficiale: Aurelien Tchouameni è un nuovo giocatore del Real Madrid . I Blancos, attaverso un breve comunicato, hanno infatti reso noto di avere acquistato dal Monaco il 22enne centrocampista francese, che ha firmato un contratto di 6 anni. La presentazione ufficiale si terrà martedì 14 giugno una volta svolte le visite mediche di rito. Le cifre dell'operazione sono ormai note da tempo: nelle casse del Monaco finiscono 80 milioni di euro + ulteriori 20 di bonus. Per il Real si tratta del secondo acquisto in questa sessione di mercato dopo quello di Antonio Rudiger : il difensore centrale del Chelsea era stato acquistato a parametro zero.