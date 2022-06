Paul Pogba sta per tornare alla Juventus, o almeno tutti gli indizi portano a lui. Dopotutto la sua storia con il Manchester United è terminata da tempo, e attraverso alcuni spezzoni del documentario su Paul Pogba, "The Pogmentary" da The Athletic UK, capiamo anche come. I rapporti si sono raffreddati a luglio 2021, quando Pogba era a Miami a bordo di una Rolls-Royce, al telefono con il suo agente Mino Raiola.

La telefonata con Raiola

Il procuratore si rivolse al suo assistito: "Paul, sei in una situazione molto particolare. Non hai idea, non hai idea...". A quel punto il centrocampista capì subito l'argomento e domandò: "Il Manchester United ha fatto una seconda offerta?". "Sì e vogliono assolutamente che tu rimanga. Per me, però, l'offerta non riflette questo. Ho detto loro: 'Se volete che rimanga, non fate quell'offerta'. Gli farò capire che se vogliono davvero che tu resti e vogliono costruire un progetto intorno a te, questa volta devono agire diversamente e mettere i soldi sul tavolo”.

"Stanno bluffando", commentò Pogba. “Come puoi dire a un giocatore che lo vuoi assolutamente e non offrirgli nulla? Mai vista una cosa del genere”. In realtà la proposta dei Red Devils avrebbe portato a un livello più alto il contratto di Pogba (già al top in Premier League), che però considerò l'offerta "nulla", come a lanciare il segnale che non ci fosse alcuna possibilità di permanenza e che quei soldi per lui non valessero niente. Nonostante questo, Pogba ha aggiunto che il Manchester United resterà sempre nel suo cuore: "Sarà per sempre così".

Il periodo alla Juve

Raiola aggiunse: "Dobbiamo cercare di farti sentire bene come quando sei con la nazionale francese. Sei diverso con loro. Capisci? Sei un altro Pogba con il Manchester United. Non è normale. Con la Francia sei il vero Pogba, il Pogba della Juventus, il Pogba che tutti amano. Con il Manchester, c'è qualcosa che ti blocca". Raiola diceva di no alla Juve, ai tempi: "No, no. La Juventus non può permetterselo adesso. Sono qui. Mi sto incontrando anche con il Psg e ho già avuto due incontri con il Barcellona. Il mercato è come il mare: su, giù, su, giù". I tempi della Juve: "Non sei una star solo perché lo dici. Diventi una star perché le persone fanno di te una star. Questo è quello che ho imparato nel mio periodo alla Juve. Devi usare la tua immagine - dice all'ex compagno di squadra Matuidi - e gli americani capiscono. L'hanno capito molto tempo fa. La tua immagine è il tuo valore. Usa la tua immagine, usa il tuo valore. L'hai creata tu. La mia prestazione sul campo è la base della mia immagine".

