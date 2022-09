Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Thiago Motta atteso al Dall’Ara, lunedì l’annuncio

Per il Corriere dello Sport Thiago Motta si è riservato la possibilità di tirarsi indietro fino all’ultimo dall’incarico di nuovo allenatore del Bologna. Benché l’ad Fenucci l’abbia già dato per fatto, l’accordo non è ancora stato firmato e il tecnico è atteso allo stadio per assistere alla sfida con la Fiorentina dopo aver chiacchierato in videochiamata col presidente Saputo. Se tutto andrà come deve, luendì sarà il giorno della firma e dell’insediamento.

La nostra opinione: anche se Fenucci ha detto a tutti di non fare la morale per come è stato gestito l’esonero di Sinisa Mihajlovic, la sua figura sarà ricordata a Bologna per molto tempo e quella di Thiago Motta è un’eredità ingombrante da raccogliere. È abbastanza comprensibile quindi che si sia preso tutto il tempo per decidere se fare il passo oppure no, anche se questo tempo è pochissimo e il Bologna ha bisogno di una guida per la quale, a quanto pare, non esiste un eventuale piano B.

De Zerbi tra i candidati per sostituire Potter

La Gazzetta Sportiva punta i fari su Roberto De Zerbi. Il tecnico, dopo la paurosa vicenda con Lo Shakhtar Donetsk e la fuga sotto i bombardamenti, ha passato l’estate a Londra a studiare l’inglese e sarebbe favorevole a un’esperienza in Premier League. L’occasione si presenterebbe con il Brighton, senza tecnico dopo che Potter gli è stato “scippato” dal Chelsea in seguito all’esonero di Tuchel. Il club a quanto pare apprezza molto l’allenatore italiano

La nostra opinione: De Zerbi potrebbe essere l’uomo giusto. L’epilogo della scorsa stagione non è stato decisamente il migliore auspicabile e sarebbe bello rivederlo su una panchina. Da serio professionista qual è, ha fatto fruttare il tempo senza impiego per imparare una lingua che, ovunque vada, risulta comunque più parlata dell’italiano. Del resto il Brighton ha fretta, la situazione è precipitata alla svelta, e l’alternativa è Knutsen, l’allenatore del Bodo Glimt. Un altro “scippo”, insomma. La soluzione De Zerbi sarebbe quindi anche la più pratica.

Leicester, crisi nera: Rodgers accusa la proprietà per il mercato inesistente

Sono tempi bui in casa Leicester: i fasti della vittoria della Premier League con la guida di Claudio Ranieri nel segno di Mahrez e Vardy sono lontani. Vardy c’è ancora, ma è l’unico su cui il tecnico Brendan Rodgers può contare. Tuttosport racconta infatti come per l’ultimo posto in classifica l’allenatore si sia scagliato contro la società per come ha gestito il mercato estivo:

Questo non è il club che era due anni fa. Con il massimo rispetto, non abbiamo avuto l’aiuto nel mercato di cui aveva bisogno questa squadra.

La nostra opinione: difficile dare torto a Rodgers. La proprietà thailandese del club, mentre le altre socierà si muovevano e il neopromosso Nottingham Forest faceva incetta di rinforzi, è riuscita a chiudere solo per Wout Faes, e solo al’ultimo giorno disponibile. Al di là dell’aspetto pratico della vicenda, un atteggiamento del genere dà anche poco conforto sia a chi allena, sia a chi deve scendere in campo.

