Il 2 novembre 2021 il Tottenham ha iniziato il suo rapporto con Antonio Conte, che ha sostituito Espirito Santo. L'allenatore italiano, reduce dall'esperienza molto positiva all'Inter culminata con la vittoria dello Scudetto, ha interrotto bruscamente l'esperienza a Sky e firmato un contratto con il club inglese fino a giugno 2023. Subito ha centrato il primo obiettivo: tornare in Champions League dopo due anni di assenza. La nuova stagione è cominciata altrettanto bene: gli Spurs sono al secondo posto in campionato a pari punti con il Manchester City, con il terzo miglior attacco e la seconda miglior difesa della Premier League. Inoltre, guidano il girone D della massima competizione europea, seppur con un vantaggio minimo. La dirigenza è assolutamente entusiasta del suo operato (e pure i tifosi che lo osannano), per questo sta preparando un'offerta per il rinnovo, che sembrerebbe irrinunciabile.

L’OFFERTA MONSTRE DI LEVY

Attualmente Antonio Conte guadagna 15 milioni all’anno, soltanto Guardiola (23) e Klopp (19) in Inghilterra sono più pagati di lui. Per provare a trattenerlo, i vertici del Tottenham stanno già muovendo dei passi, con il direttore sportivo Fabio Paratici a dirigere la trattativa. Il presidente Daniel Levy, secondo Repubblica, avrebbe pronta una proposta mostruosa, una follia per battere la concorrenza dei top club: 20 milioni a stagione fino al 2025 e una disponibilità di oltre 200 milioni per le operazioni di calciomercato. Praticamente l’ex Inter, Juventus, Italia e Chelsea potrebbe richiedere qualsiasi rinforzo per la sua rosa. Sarà un fattore determinante nella decisione del tecnico sul suo futuro? Gli Spurs sperano di sì, e vorrebbero chiudere il discorso durante la sosta per i Mondiali.

LA POSIZIONE DI CONTE

Il tecnico non ha fretta. Come ha dichiarato nell'ultima conferenza stampa. "Penso che il mio contratto non sia importante in questo momento. Poi ripeto sì, devo parlare con il club e parlerò con il club di questa situazione e troveremo la soluzione migliore per tutti", ha affermato. In Inghilterra è a suo agio, c’è feeling con la dirigenza, soprattutto con Paratici sugli acquisti (vedi Kulusevski, Bentancur, Richarlison). Tuttavia, normalmente non resta sulla stessa panchina per più di due anni, la Juventus è stata l’ultima squadra che ha allenato per un periodo più lungo (tre stagioni). Con la Nazionale due anni, così come al Chelsea e all’Inter. Conte potrebbe avere delle pretendenti, la sua speranza è di restare all’estero e magari ricevere una chiamata dal Real Madrid o dal Psg. Dipenderà anche dal rendimento di questi top club in questi mesi. Ancelotti potrebbe addirittura decidere di smettere, Galtier invece sta faticando a legare con i giocatori più importanti, soprattutto con Mbappé, e se mancheranno i risultati farà la fine dei suoi predecessori. Il ritorno alla Juventus infine, in cui i tifosi bianconeri sperano, è al momento improbabile perché l’allenatore sembrerebbe intenzionato ad accumulare altre esperienze lontano dall’Italia.

