"Cristiano Ronaldo alla Roma? Non ci ho mai creduto. Conosco la realtà attuale. Se viene ben venga, tutti i romanisti sarebbero entusiasti". Ai microfoni di Sky Sport, a margine di un evento padel organizzato a Bologna, Francesco Totti dice la sua sul possibile (ma estremamente difficile) approdo di CR7 in maglia giallorossa. Decisamente più fattibile, anche se ormai sfumata, l'ipotesi Dybala: "Era possibile, molto possibile. Poi però sono successe altre cose e ora lui penserà ad altre cose. Una chiacchierata c'è stata. Il mercato della Roma? Siamo abituati a parlare prima che inizi tutto. L'idea non me la sono fatta, ancora c'è tempo, inizierà il campionato a metà agosto e può ancora succedere di tutto. Spero possa fare una grande squadra per centrare obiettivi importanti".

"Frattesi? Operazione possibile"

"Frattesi è un'operazione possibile, stanno parlando i dirigenti e valutando un po' di situazioni. Volpato potrebbe rientrare in questa cosa. Ha caratteristiche che vengono valorizzate dal 4-3-3. È estroso, ma timido è riservato. Ha sempre dimostrato il suo valore".

"Pogba e Lukaku grandi colpi"

"Penso al ritorno di Lukaku, questo è un grande colpo. E Pogba tornato alla Juventus. Speriamo che anche squadre medio-alte possano fare qualche acquisto".

