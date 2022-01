Ufficiale! Denis Zakaria è nuovo giocatore della Juventus. Venticinque anni, in scadenza di contratto a giugno con il Borussia Mönchengladbach, lo svizzero approda alla Juventus a titolo definitivo. Nel pomeriggio è stato, è stato il club tedesco ad annunciare l'avvenuto trasferimento con un tweet scritto per metà in italiano: "Grazie di tutto e in bocca al lupo per il futuro".

Il comunicato della Juventus

Un'ora e mezza più tardi, anche la Juventus ha confermato ufficialmente l'accordo con i tedeschi, divulgando le cifre ufficiali dell'operazione:

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Denis Lemi Zakaria Lako Lado a fronte di un corrispettivo di € 4,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e oneri accessori per complessivi € 4,1 milioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2026".

tre milioni a stagione. Il nazionale elvetico, visto anche contro l'Italia, lascia il 'Gladbach dopo 5 anni: nel 2017 era arrivato dallo Young Boys, collezionando 146 presenze e 11 reti con la maglia dei tedeschi. Nella rosa di Allegri prenderà il posto di Rodrigo Bentancur, Zakaria ha sostenuto le visite mediche lunedì mattina. Alla Juventus guadagnerà. Il nazionale elvetico, visto anche contro l'Italia, lascia il 'Gladbach dopo 5 anni: nel 2017 era arrivato dallo Young Boys, collezionando 146 presenze e 11 reti con la maglia dei tedeschi. Nella rosa di Allegri prenderà il posto di Rodrigo Bentancur, ceduto al Tottenham assieme a Dejan Kulusevski , e di Aaron Ramsey, destinato ai Rangers.

