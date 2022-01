Ufficiale! Denis Zakaria è nuovo giocatore della Juventus. Venticinque anni, in scadenza di contratto a giugno con il Borussia Mönchengladbach, lo svizzero approda alla Juventus a titolo definitivo. In attesa del comunicato ufficiale della Juve, è stato il club tedesco ad annunciare l'avvenuto trasferimento con un tweet scritto per metà in italiano: "Grazie di tutto e in bocca al lupo per il futuro".

Il nazionale elvetico ha sostenuto le visite mediche lunedì mattina. Per lui contratto fino al 2026, a tre milioni di euro a stagione. Zakaria lascia il 'Gladbach dopo 5 anni: nel 2017 era arrivato dallo Young Boys, collezionando 146 presenze e 11 reti con la maglia dei tedeschi.

