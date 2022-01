Ora è ufficiale: Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore della Juventus! Il suo contratto è stato regolarmente depositato come rende noto la Lega Serie A sul proprio sito. Il gigante serbo saluta la Fiorentina e si trasferisce all'ombra della Mole per una cifra vicina ai 75 milioni di euro (68 di parte fissa e 7 legati ai bonus), firmando un quinquennale (fino al 2026) a 7 milioni netti all'anno. Con questo colpo i bianconeri si assicurano il bomber classe 2000 più talentuoso d'Europa dopo Haaland, sistemano il problema del gol e fanno capire l'intenzione di tornare a lottare per grandi obiettivi.

GIOCATORE PREZZO E SOCIETÀ COINVOLTE Dusan Vlahovic 75mln / Fiorentina-Juventus Lucas Paqueta 38mln / Flamengo-Milan Krzysztof Piatek 38mln / Genoa-Milan Dejan Kulusevski (poi trasferito a giugno) 35mln / Atalanta-Juventus Christian Eriksen 27mln / Tottenham-Inter Clarence Seedorf 25mln / Real Madrid-Inter Robin Gosens 25mln Atalanta-Inter Stanislav Lobotka 24mln / Celta Vigo-Napoli Adriano Leite Ribeiro 23mln / Parma-Inter Mario Balotelli 23mln / Manchester City-Milan

Come giocherà la Juventus?

Allegri con Vlahovic potrà giocare facilmente con una o due punte, ma il concetto non cambia: Dusan sarà il riferimento in area. Naturalmente, per la struttura di squadra molto dipenderà dal futuro di Alvaro Morata, che è ancora un’anima divisa in due tra Torino e Barcellona, ma in ogni caso la Juve costruirà il suo castello intorno al gigante serbo.

Insieme lui giocheranno Dybala, Bernardeschi e Cuadrado, pronti ad arricchire un pacchetto offensivo completo sotto tutti i punti di vista. Dalle retrovie sarà fondamentale l’apporto dei terzini, soprattutto a sinistra: Vlahovic sa segnare molto bene anche di testa (5 gol quest'anno, 7 l'anno scorso), per cui Allegri potrebbe rispolverare il tanto amato crossing-game già visto tra il 2017-18 e il 2018-19. Il 4-4-2 non scomparirà, ma la presenza del serbo potrebbe obbligare il tecnico livornese a virare con più costanza verso un 4-2-3-1/4-3-3.

Obbligatorio il quarto posto!

Con un acquisto di questo tipo, ovvero un'autentica macchina da gol capace di trovare la rete con grande facilità, i bianconeri sono praticamente obbligati a centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Nonostante l’aumento di capitale datato fino 2021, l’introito della massima competizione europea per club diventa fondamentale in termini di sostenibilità finanziaria e ambizioni. La strada sulla carta non è impossibile (-1 dell’Atalanta che ha una partita in meno, -7 da Napoli e Milan), però bisogna rimboccarsi le maniche.

Allo stesso modo, anche il turno di Champions contro il Villarreal diventa un obiettivo stagionale. Nelle ultime due stagioni la Juventus è sempre uscita agli ottavi, lasciando campo prima al Lione e poi al Porto, per cui entrare tra le prime 8 d’Europa – con un Vlahovic in più – diventa una legge non scritta.

