Calcio

Van Gaal: "Ten Hag al Manchester United? Meglio una squadra di calcio per lui, non una di marketing"

CALCIOMERCATO - L'allenatore dell'Olanda Louis van Gaal ha un consiglio per il suo "protetto": "Ten Hag al Manchester United? No, meglio che scelga una squadra di calcio piuttosto che una di marketing, sarebbe più facile per lui".

00:00:55, un' ora fa